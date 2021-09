Crotone-Reggina, si sporge dagli spalti dello stadio e cade: ferito tifoso

Si è sporto eccessivamente dagli spalti dello Stadio Ezio Scida di Crotone, forse per protestare durante una contestata azione, ed è precipitato dall’altezza di tre metri. Un tifoso di Reggio Calabria è rimasto ferito, in modo non grave, durante il primo tempo della partita tra il Crotone e la Reggina valida per il campionato di serie B.

L’uomo è stato soccorso e trasportato al vicino ospedale in condizioni non gravi e i medici del pronto soccorso lo hanno sottoposto ad accertamenti per verificarne le condizioni in seguito alla violenta caduta. Probabilmente la persona ferita ha perso l’equilibrio dopo avere essersi sporto eccessivamente dagli spalti durante una contestata azione nell’area della Reggina.