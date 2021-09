Covid, “gialla” solo la Sicilia: Calabria resta in “zona bianca”

Roma, 10 settembre 2021 – Buone notizie anche oggi sul fronte dell’andamento dell’epidemia di Covid in Italia. Ci sono già, come ogni venerdì, i dati del monitoraggio settimanale dell’Iss. E il primo numero è quello dell’indice di trasmissibilità Rt Italia che continua a scendere,: nel periodo 18-31 agosto, l‘Rt medio nazionale calcolato sui casi sintomatici di Covid che è stato pari a 0,92 (range 0,79 -1,02), al di sotto quindi della soglia epidemica critica che è di 1. La settimana scorsa registrava un valore pari a 0.97. Scende anche l’incidenza dei casi ogni 100 mila abitanti (ed è questo uno degli indicatori decisionali chiave per le eventuali misure) che passa, nel valore nazionale, da 74 della scorsa settimana a 64 di quest’ultima (periodo 3-9 settembre). L’Iss registra anche una diminuzione dell’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero (Rt=0,90 (0,86-0,94) al 31/8/2021 vs Rt=1 (0,97-1.04) al 24/8/2021). Questi dati vengono analizzati oggi dalla cabina di regia per gli eventuali cambi di colore delle regioni. E possiamo già dire – come evavamo già anticipato (qui i dettagli) – che tutte le regioni, ad eccezione della Sicilia restano bianche almeno per un’altra settimana.

Calabria resta “bianca”

La Sicilia resta gialla e le altre regioni in zona bianca. I dati della bozza di monitoraggio Iss-Ministero della Salute all’esame della cabina di regia, secondo quanto si apprende, non segnalano situazioni di ulteriore peggioramento per l’isola che, nonostante alcune preoccupazioni nel giorni scorsi, non rischia un passaggio in zona arancione. Il miglioramento dei parametri ha messo al sicuro anche alcune altre regioni come la Sardegna e la Calabria che assieme alle altre restano bianche. La Sardegna resta un filo sotto la soglia critica per i ricovero ordinari, mentre la Calabria è sotto la soglia critica per le terapie intensive. Nessun problema avevano le altre.

