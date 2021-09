Regionali, Bevilacqua (Coraggio Italia): “Adesione Abramo è un valore aggiunto”

«Con la decisione del Sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo di aderire a ‘Coraggio Italia’, cresce il patrimonio di competenza ed esperienze amministrative, una delle priorità sulle quali si è affermato, a partire dalla Calabria, il nuovo progetto politico di ‘Coraggio Italia’».

Lo afferma l’ex senatore Franco Bevilacqua che, con impegno, idee e proposte, ha contribuito a creare le condizioni favorevoli per l’affermarsi di questo nuovo movimento politico guidato dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro e dal presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, e che in Calabria avrà il suo ‘’battesimo elettorale’’.

«Abramo – aggiunge Bevilacqua – e’ certamente un valore aggiunto da cui ‘Coraggio Italia’ potrà trarre giovamento per costruire, insieme con tutte le altre forze politiche del centrodestra, quel buon governo di cui i calabresi hanno necessità e bisogno. La Calabria, come tutt’Italia, si trova nelle condizioni ‘’storiche’’ e forse irripetibili, per utilizzare i Fondi europei nella misura tale da poter imprimere una svolta alle sue disagiate condizioni economiche – sociali. Bisogna servirsene bene, con competenza e nella piena legalità».

Bevilacqua conclude: «Il patrimonio in uomini, idee e progetti, sinora acquisito da ‘Coraggio Italia’ che e’ anche rappresentato dai candidati nelle liste è una garanzia per i calabresi ed una solida certezza politica sulla quale il futuro governo regionale di centrodestra, a guida Roberto Occhiuto, dovrà fare affidamento».

La presentazione delle liste. Intanto per domenica e lunedì prossimi cresce l’attesa in vista della presentazione agli elettori delle liste di ‘Coraggio Italia’ che i prossimi 3 e 4 ottobre, in Calabria, saranno in campo alle elezioni regionali nelle Circoscrizioni Nord, Centro e Sud a sostegno del candidato presidente del centrodestra, Roberto Occhiuto.

Si comincia domenica 12 settembre con i candidati della Circoscrizione Centro. L’appuntamento è alle ore 17. 30 presso il gazebo allestito nell’isola di Corso Giovanni Nicotera a Lamezia Terme. Della lista fanno parte: Carmen Carceo; Francesco De Nisi; Caterina Garzaniti; Mario Migliarese; Cosima Teresa Miletta; Denise Priolo; Frank Mario Santacroce ed Elisabetta Zaccone.

Lunedì 13 settembre, invece, a Cosenza, ore 11.30, spazio ai candidati della Circoscrizione Nord. Dopo l’iniziativa all’Hotel Royal, passeggiata in prossimità del gazebo di Piazza Kennedy. Lo schieramento è formato da Giancarlo Chiaradia; Nicolò De Bartolo; Serafina Falco; Mariolina Fera; Maria Rachele Filicetti; Katia Ianni; Alfredo Iorio; Giuseppe Moro e Nicola Tenuta.

Si va, infine, al pomeriggio quando, ore 17:30, al gazebo allestito in Piazza Camagna a Reggio Calabria, toccherà ai candidati della Circoscrizione Sud. La lista è composta da: Serena Anghelone; Salvatore Cirillo; Pasquale Imbalzano; Alessandra Mina; Gianmarco Oliveri; Sebastiano Primerano e Concetta Scarcella, detta Cetty.

Alle tre iniziative saranno presenti il senatore Gaetano Quagliariello, tra i fondatori di ‘Coraggio Italia’, assieme a dirigenti del partito e simpatizzanti.