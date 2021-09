Coronavirus in Italia, stabile il numero dei contagi. 69 le vittime

Si conferma sostanzialmente stabile la tendenza dei contagi da Coronavirus nel bollettino odierno del ministero della Salute, con 302.980 tamponi processati. Il tasso di positività al Covid-19 si assesta al 2,0%, +0,5% rispetto a ieri. Stazionario il numero di decessi, che si aggira attorno a quota 70. Nel frattempo, i numeri di Agenas sulla pressione ospedaliera saranno confermati o smentiti nel monitoraggio dell’Iss di venerdì, da cui dipenderà la nuova mappa dei colori delle regioni. Sardegna e Calabria, in bilico negli scorsi giorni, non dovrebbero passare in zona gialla, dove invece rimane per un’altra settimana la Sicilia.

CONTINUA A LEGGERE QUI