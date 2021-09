CORONAVIRUS ITALIA | Aumentano i positivi, impennata dei morti

Sono 4.720 i nuovi casi di Coronavirus delle ultime 24 ore, e 71 il numero dei decessi contro i 52 di ieri. I dati confermano la tendenza in lieve calo della curva epidemica in Italia. I test effettuati sono stati 318.865, ben 184 mila in più del giorno precedente, per questo il tasso di positività scende di un punto secco, dal 2,5% all’1,5%. Nelle terapie intensive si contano 40 ingressi giornalieri, un quarto dei casi in Puglia, mentre i ricoveri ordinari sono 5 in più (ieri +86), 4.307 in tutto. La regione con piu’ casi odierni e’ ancora la Sicilia, anche se in leggero calo da qualche giorno, con 875 contagi, seguita da Veneto (+583), Lombardia, che invece da’ cenni di aumento (+510), Emilia Romagna (+396), Lazio (+354) e Campania (+311). I casi totali salgono cosi’ a 4.579.502. In aumento i guariti, 6.877 a fronte dei 3.977 di ieri, per un totale dall’inizio della pandemia di 4.316.077. Il numero delle persone attualmente positive cala per il terzo di fila, e stavolta nettamente: 2.233 in meno (ieri -682), e sono 133.787 in tutto, di cui 128.917 in isolamento domiciliare.