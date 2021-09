Maltempo in Calabria, allerta gialla e arancione per domenica 5 settembre

Allerta per temporali nel weekend nelle regioni meridionali, in particolare Campania, Basilicata e Calabria. È quanto comunica la Protezione civile che, in Calabria, ha emesso un‘allerta gialla e (in alcuni tratti) arancione per la giornata di domani domenica 5 settembre.

Nello specifico la Prociv prevede precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. “I fenomeni – si legge nel bollettino – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento“. Le temperature però, secondo quanto riporta il meteo dell’Aeronautica militare, saranno alte: in tutta la giornata si oscillerà – in tutta la regione – tra i 19 e i 31 gradi.