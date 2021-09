Coronavirus in Italia, contagi e terapie intensive stabili. 58 i morti

Rimangono sostanzialmente stabili i dati su contagi Covid, decessi (dato anche oggi influenzato dai recuperi) e terapie intensive nel nuovo bollettino sul Coronavirus in Italia a opera del ministero della Salute. Calano invece i ricoveri nelle aree medice, che sono in discesa ormai da qualche giorno. Intanto in mattinata sono arrivate le anticipazioni del monitoraggio Iss: l’indice Rt è in leggero calo e torna, la prima volta dal 16 luglio, sotto l’1, mentre cresce l’incidenza di casi ogni 100mila abitanti.

Dati che, assieme ai numeri su ricoveri e terapie intensive, verranno presi in considerazione nella consueta cabina di regia del pomeriggio che disegnerà la nuova mappa dell’Italia con i colori delle regioni: la Sicilia mantiene tutti e tre i parametri oltre la soglia prevista e resta in zona gialla. Occhi puntati su Sardegna che dovrebbe salvarsi per l’occupazione dei posti letto in area medica e Calabria.

