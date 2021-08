CORONAVIRUS ITALIA | Sono 7.221 i nuovi casi e 43 i morti

In discesa oggi il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia: ne risultano 7.221, contro i 7.548 di ieri. Con 220.872 tamponi effettuati, circa 24mila meno di ieri l’indice di positività sale dal 3,1 al 3,3%. I morti sono 43 e portano a 128.957 il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia. Quanto ai ricoveri si registra un lieve incremento, 36 unità, nei reparti ordinari dove ora ci sono 4.059 pazienti, mentre restano sostanzialmente stabili le terapie intensive (503, +4 su ieri), con 38 ingressi giornalieri. Gli attualmente positivi sono 137.057 (ieri 135.724) e le persone in isolamento domiciliare 132.495 (ieri 131.202). La Sicilia è ancora una volta la regione che registra più casi, 1.097, seguita da Lombardia +758, Veneto +719 e Campania +696.

