Stop al caldo anche al Sud, weekend di pioggia in vista anche in Calabria

La fase calda dell’estate è finita. Di questo parere sono gli esperti del sito ilmeteo.it, che annunciano l’arrivo di aria più fresca di origine scandinava, che si sta riversando in queste ore sul bacino del Mediterraneo. Per tutta la settimana continueranno ad affluire venti settentrionali che oltre a far calare le temperature, ponendo fine al gran caldo africano, provocheranno lo scoppio di molti temporali.

Le regioni più colpite dai fenomeni temporaleschi risulteranno quelle adriatiche come Marche, Abruzzo, Molise e poi Puglia, zone dove non pioveva oramai da quasi due mesi. Oggi i rovesci interesseranno pure la Toscana meridionale, l’Umbria e il Lazio. Anche in Calabria il caldo degli ultimi giorni andrà scemando e precipitazioni sono previste nel cosentino e nel catanzarese, con piogge isolate nel weekend, nella giornata di domenica. Le temperature potrebbero, sempre secondo le previsioni degli esperti, avere un brusco calo, portando gli ultimi giorni di agosto sotto la media dei 30 gradi.

Tuttavia, fino a venerdì, le temperature medie in Calabria saranno ancora oscillanti tra i 32 e 34 gradi. Ma dal weekend, secondo ilmeteo.it, l’estate agostana potrebbe finire in anticipo.