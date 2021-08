CORONAVIRUS ITALIA | Oltre 7500 contagi, stabili le vittime

In crescita il numero di nuovi casi di Coronavirus in Italia: oggi sono 7.548 rilevati da 244.420 tamponi effettuati per un indice di positività che sale di 0,8 punti percentuali e passa dal 2,3 di ieri al 3,1% di oggi. I decessi registrati oggi sono 59, uno in meno di ieri e portano a 128.914 il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi sono 135.724 (ieri 135.325) e le persone in isolamento domiciliare 131.202. È in calo la pressione ospedaliera: i ricoveri sono 4.023, contro i 4.036 di ieri, e sono in flessione, sia pur di poche unità, anche le terapie intensive (499, -12 rispetto a ieri, con 34 ingressi giornalieri). La regione che oggi segna il maggior numero di nuovi casi è ancora la Sicilia, con 1.409 contagi, seguita da Veneto (+847), Toscana (+654) e Lombardia (+605).

