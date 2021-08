Zona gialla, quando si decide: ecco il giorno x. Trema anche la Calabria

Si apre un’altra settimana decisiva per i colori delle regioni. Dopo che venerdì scorso, a dispetto di tutte le previsioni che la vedevano in zona gialla da oggi (lunedì 23 agosto), la Sicilia – l’unica regione che rischiava davvero – è rimasta in zona bianca di modo tale che anche tutta l’Italia per un’altra settimana almeno è bianca, il monitoraggio di venerdì prossimo (27 agosto) potrebbe macchiare di giallo il nostro Paese. Difficile fare previsioni oggi: al momento attuale tutte le regioni mantengono parametri da zona bianca.

La regione più a rischio (i numeri che vi forniamo sono elaborati in base ai dati di ieri) continua ad essere la Sicilia con l’incidenza oltre i 50 (addirittura schizzata a 187), il tasso delle terapie intensive poco sopra il 9% e quello dei reparti ordinari al 18%: quindi superati due parametri su tre e il terzo che si gioca sul filo dei decimali. Le altre due regioni messe peggio sono ancora Sardegna (incidenza 145, terapie intensive 10,2% e reparti 12%) e Calabria (incidenza 84, terapie intensive 7 e reparti ordinari 14).