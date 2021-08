CORONAVIRUS ITALIA | Aumentano i positivi e si contano 60 morti

Sono 6076 i nuovi contagi da Covid in Italia (ieri 4.168), secondo i dati del ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 60 morti (ieri 44) che portano a 128.855 il totale delle vittime da inizio emergenza. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 266.246 tamponi, con un tasso positività che cala al 2,3 (ieri 4,1%). In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che sono 4.036 (+108) così come i pazienti in terapia intensiva che sono 504 (+19 rispetto a ieri, con 46 ingressi). Sono 6.248 i nuovi guariti e 135.325 gli attualmente positivi (-230). La regione con più contagi è ancora una volta la Sicilia, che oggi registra 1.491 nuovi casi.

