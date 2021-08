Previsioni meteo, vortice ciclonico spacca l’estate. Grandine e temporali: ecco dove

L’Italia dopo settimane di caldo africano si prepara alla prima vera crisi dell’estate. Le previsioni meteo non incoraggianti: esaurito l’anticiclone Lucifero che ha reso rovente il Ferragosto, è la volta di un vortice ciclonico che dopo aver portato maltempo sull’Europa centrale si sta avvicinando minacciosamente alla penisola. Gli effetti? Un generale calo delle temperature che scenderanno addirittura sotto la media del periodo di qualche grado e temporali in molte regioni. Secondo le previsioni del Meteo.it già nella mattinata di oggi Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e più diffusamente l’Emilia-Romagna saranno interessate dai primi fenomeni che nel pomeriggio scenderanno anche su Marche e Umbria. Nei prossimi giorni invece i temporali, spesso accompagnati da grandinate, scorreranno lungo le regioni adriatiche dalle Marche alla Puglia, estendendosi pure a Lazio, Toscana interna, Campania e Basilicata. Occhi quindi puntati non più sui bollettini sulle ondate di calore del Ministero della Salute dove ormai nessuna città è contrassegnata da bollino rosso o arancione, ma sull’allerta meteo della Protezione Civile. Oggi lunedì 23 agosto, allerta gialla per rischio temporali in Veneto, Marche, Umbria, gran parte dell’Emilia-Romagna e settori della Toscana.

