CORONAVIRUS ITALIA | Diminuiscono i casi ma raddoppiano i morti

In calo rispetto a ieri il numero di nuovi casi accertati di Covid in Italia: sono 4.168 (-1.755). Con un numero di tamponi però inferiore di circa 74mila rispetto a 24 ore fa, il che porta al rialzo dal 3,4% di ieri al 4,1% di oggi l’indice di positività. Oggi si registrano 44 decessiche portano a 128.795 il numero di vittime dall’inizio dell’epidemia. Sul fronte dei ricoveri, oggi risultano 3.928 persone in ospedale nei reparti ordinari, con un incremento di 161 su ieri; in leggero rialzo i ricoveri in terapia intensiva, sono 485 contro i 471 di ieri, con 45 ingressi giornalieri (+12 su ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 131.142 (ieri ne risultavano 130.699). La regione che oggi segna il maggior numero di nuovi casi è la Sicilia con 1.121, seguita dall’Emilia Romagna con +558, dalla Toscana con +434, dal Lazio con +348, dal Veneto con +331, dalla Sardegna con +311.