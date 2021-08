Meteo, una domenica con tanto sole e poche nuvole ovunque

Le previsioni meteo per la giornata odierna in Italia vedono la prevalenza del sole che splende quasi indisturbato su tutta Italia, anche se al Nord sono previsti piovaschi sulle zone alpine di Nord Est e Nord Ovest.

Secondo iLMeteo, quella di domenica sarà una “giornata ampiamente soleggiata su gran parte d’Italia. Nel pomeriggio scoppieranno temporali sulle Alpi e che raggiungeranno le Prealpi e le alte pianure del Triveneto in serata/nottata”. Il sito degli esperti meteo annuncia infatti “una maggior ingerenza temporalesca che nel corso della giornata andrà a minare la stabilità atmosferica”.

Domenica le temperature saliranno fino a oltre 34-35°C. La Sardegna toccherà i 37° mentre in Emilia si arriverà a 36°, in Veneto, Lombardia (pavese, mantovano), Puglia, Sicilia e Basilicata 35°.

Sul resto del Paese sole e caldo dunque, che fanno da preludio a una prima rottura di stagione, con cali di temperature e forti piogge previste a partire da lunedì 23 al Nord (per il Sud invece si prevede ancora sole).

CONTINUA A LEGGERE QUI