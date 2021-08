Un riconoscimento a Rocco Commisso che ha sempre mantenuto vive le proprie radici calabrese. È lui uno dei premiati del “Premio sportivo Salvatore La Gamba 2021“. Nonostante la vita oltre oceano – è infatti proprietario dei New York Cosmos – e la sua figura da presidente della Fiorentina, Commisso ha saputo rendere onore alla Calabria in tutto il mondo. Imprenditore, presidente, ma con la sua terra d’origine sempre nel cuore. “Abbiamo deciso di premiare lei in quanto orgoglio della Calabria del mondo”, ha detto il presidente del comitato organizzatore del premio Francesco La Gamba.

“Sono commosso e onorato. Trattenere le lacrime è impossibile. Nella mia vita – ha detto dopo la consegna del premio – ho collezionato diversi premi e riconoscenze ma questo è il più bello perché lo ricevo qui nel mio paese d’origine, e lo condivido con i miei concittadini e con la mia famiglia. Sono io a dovervi ringraziare”.

La manifestazione, giunta alla terza edizione e che rientra tra le rinomate manifestazioni sportive nazionali, vede già assicurata la partecipazione di altre personalità del mondo del calcio e dello sport nazionale. Già nelle passate edizioni vi sono stati diversi ospiti tra cui: l’ex giocatore della Roma e campione del mondo Simone Perrotta, l’ex calciatore ed attuale dirigente dell’Inter Felice Natalino, il manager sportivo della Reset Group Carlo Diana, il giornalista sportivo Francesco Repice, il presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri, il ciclista Claudio Chiappucci, l’ex allenatore di Reggina, Parma e Bologna Franco Colomba, il giornalista di Gazzetta dello Sport Nicola Binda, il segretario generale della S.S. Lazio Armando Antonio Calveri, il presidente della Reggina 1914 Luca Gallo, l’ex calciatore del Milan e del Catanzaro Giuseppe Sabadini, il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio, il presidente della Vibonese Calcio Pippo Caffo, il presidente della Volley Tonno Callipo Calabria Pippo Callipo.