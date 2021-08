Zona gialla: Calabria al limite dei ricoveri ordinari. Regioni a rischio dal 23 agosto

Manca solo un giorno e domani (venerdì 20 agosto) il monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità deciderà i cambi di colore delle regioni: e – a meno di sorprese al omento non preventivabili – l’Italia non sarà più tutta bianca, ma avrà una chiazza di giallo: infatti la Sicilia oltrepassando tutte e tre le soglie critiche previste dal Decreto Covid del 23 luglio, passerà in zona gialla e sarà l’unica regione che da lunedì 23 agosto dovrà fare i conti con le maggiori restrizioni previste per la zona gialla (qui regole e divieti). Ma un grande rischio lo corre la Calabria – almeno in chiave 29 agosto – che vede peggiorare i suoli parametri per ciò che riguarda l’occupazione dei posti letto nei reparti ordinari. E sempre in bilico resta la Sardegna.

CONTINUA A LEGGERE QUI