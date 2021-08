CORONAVIRUS ITALIA | Meno positivi nella giornata di Ferragosto

Registra un calo la curva epidemiologica del Covid in Italia. Sono infatti 5.664 i positivi individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 7.188. Anche il numero dei decessi diminuisce: 19 vittime contro le 34 di ieri. Sale invece il tasso di positività che passa dal 2,8% al 3,5% visto il calo dei test: nelle ultime 24 ore sono stati 160.870 (tra tamponi molecolari e antigenici) a fronte dei 254.006 del giorno precedente. Sono 384 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in aumento di 12 unità rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 29 (ieri erano 37). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 3.162 (3.101 ieri), con un incremento di 61 unità rispetto a ieri. La regione più colpita resta la Sicilia, che segna ben 946 nuovi casi, seguono la Toscana con 725, l’Emilia Romagna con 551 e il Veneto con 509.