Salvini a Tropea: “Stop al commissariamento della sanità calabrese” (VIDEO)

“Ci sono evidentemente degli interessi economici dietro quello che sta succedendo, nel 90% sono incendi dolosi e spero che si trovi il modo per punire a livello di omicidio quelli che stanno compiendo un omicidio di natura e di vite. Ci sono da ringraziare volontari, vigili del fuoco e protezione civile, ma bisogna comprare nuovi mezzi, a cominciare dagli aerei”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un incontro pubblico a Tropea. Lo stesso ha aggiunto: “Con il Governo Draghi la campagna vaccinale ha fatto dei grandi passi in avanti. Così come l’economia è sulla via della ripresa”.

Sul commissariamento della sanità calabrese il leader della Lega è stato categorico: “La stagione del commissariamento va assolutamente superata. Dodici anni di commissariamento hanno portato più problemi e più spese. Quindi la sanità calabrese deve tornare ai calabresi”. Infine, l’endorsement a Spirlì: “Se il centrodestra vincerà le elezioni Nino continuerà il suo lavoro da vicepresidente della giunta regionale”