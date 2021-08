CORONAVIRUS ITALIA | Schizzano verso l’alto contagi e morti

Prosegue il lento aumento del numero dei positivi al Covid in Italia con 7.409 nuovi casi nelle ultime 24 ore (+139 rispetto a ieri). Il numero dei tamponi eseguiti è di 225.486 e il tasso di positività resta stabile a 3,2%. I decessi sono 45 (+15, ma con 5 recuperi della Regione Campania) e portano il totale dei morti a 128.379 dall’inizio della pandemia. In aumento la pressione ospedaliera: in area medica i ricoveri sono cresciuti di 58 unità e sono 3.033, mentre in terapia intensiva ci sono 369 pazienti (+17, con 35 ingressi giornalieri). La regione con più casi giornalieri è ancora la Sicilia con 1.101 nuovi positivi, seguita da Toscana (+819), Veneto (+771), Lombardia (+661), Emilia Romagna (+656) e Campania (+622). I casi totali salgono a 4.427.827. I guariti sono 4.388 e gli attualmente positivi 2.965 di cui 120.848 in isolamento domiciliare.

