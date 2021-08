Meteo, caldo: previsioni choc. Punte di 50° in Sicilia (Siracusa record). Nord a 40°

Italia nella morsa del grande caldo, che non dà tregua, anche di notte. Ondata rovente che ora – secondo le previsioni meteo – si sta per abbattere anche sul Centro Nord. Secondo l’ultimo bollettino aggiornato dal ministero della Salute, il livello di ‘allerta 3’ il più elevato (“bollino rosso”) domani, giovedì 12 agosto, riguarderà dieci città (Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste) e dopodomani, venerdì 13 agosto, addirittura quindici (Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo).

L’anticiclone africano Lucifero farà di questa settimana la più calda dell’estate 2021, con le temperature che hanno raggiunto punte superiori ai 47 gradi in Sicilia (a Lentini, Siracusa). IlMeteo.it informa che anche la giornata di oggi è di fuoco per il Sud Italia dove – secondo quanto riferisce il sito – è stato battuto il record di temperatura massima in Italia con i 48,8 gradi in provincia di Siracusa. Il precedente primato risale al 1999, a Catenanuova, provincia di Enna: 48,5 gradi. Se il dato verrà validato si tratterà ufficialmente anche del primato europeo. Proprio sulla Sicilia sudorientale si potrebbero toccare i 49-50 gradi. Clima rovente anche sul resto del Meridione con 39-42 gradi in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania (casertano). Almeno fino al weekend di Ferragosto, precisano gli esperti de iLMeteo.it, le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40 gradi nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38 a Roma, fino a 37 in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.