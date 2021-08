Calabria a fuoco: arrivano i rinforzi da Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli ed Emilia

Uomini e mezzi in arrivo dal Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna e che vanno ad aggiungersi alle forze già messe in campo dai diversi comandi provinciali dei vigili del fuoco per far fronte all’emergenza incendi che sta flagellando, ormai da giorni, la nostra regione.

Lo hanno comunicato il Capo Dipartimento dei pompieri, il prefetto Laura Lega, ed il Capo del Corpo Nazionale, Guido Parisi, che ieri pomeriggio sono giunti nella sede del Centro Polifunzionale di Lamezia Terme, per un incontro operativo con il direttore regionale della Calabria, Maurizio Lucia, e con i comandanti provinciali della regione, alla presenza delle Rappresentanze del personale. È stato fatto così il punto della situazione e, quindi, sono state esaminate in maniera approfondita le criticità dovute all’emergenza.

In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto scorso, con il quale è stata disposta la mobilitazione straordinaria del servizio nazionale di protezione civile, confermato dunque il potenziamento del dispositivo attivo nella nostra regione con l’arrivo delle sezioni operative, in assetto AIB, dalle cinque regioni del centro nord. Un supporto, dunque, che si somma alle forze locali già schierate in forza della convenzione stipulata con la Regione a quelle messe in campo anche dall’azienda Calabria verde: ovvero altre 13 squadre oltre ad unità che operano nelle sale operative ed al servizio dei Dos, i Direttori delle Operazioni di Spegnimento.

È stato poi sottolineato lo straordinario impegno di mezzi aerei che il Governo ha previsto a sostengo delle squadre antincendio operanti da terra. Dal 1 luglio ad oggi sono oltre 4500 gli interventi espletati in Calabria per i soli incendi boschivi e di vegetazione che in molti casi sono arrivati a lambire abitazioni e strutture di ogni genere. Attualmente numerose criticità si segnalano in tutte e cinque le province: nel Catanzarese, a Settingiano, nella Pineta di Siano del capoluogo, a Decollatura, Gagliato, Borgia e Isca sullo Ionio.

Nel Cosentino, invece, a Belvedere marittimo, Paola e Pietrafitta; nel Crotonese a Mesoraca; nel Reggino a Santa Domenica, Ardore, Grotteria, Calanna, San Roberto, Cittanova e San Luca; nel Vibonese, infine, a Pizzo-Sant’Onofrio. Sono 46 gli interventi in atto per incendi boschivi.