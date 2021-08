Meteo, Nord e Sud oltre i 40°. Quando finirà l’ondata di caldo? Non a breve

Nei giorni in cui l’Onu lancia l’ennesimo, disperato, allarme sul clima, l’Italia è nella morsa dell’anticiclone africano ‘Lucifero’. Questa settimana – dicono gli esperti di previsioni meteo – sarà la più calda dell’estate: le temperature continueranno a salire giorno dopo giorno, prima al Sud, poi anche al Nord. Il team del sito ilMeteo.it informa che fino a mercoledì 11 agosto saranno le regioni meridionali ad essere le più arroventate. Basti pensare che in Sardegna e Sicilia si supererà la soglia dei 45 gradi come a Siracusa e Sanluri, in Calabria e sulle coste ioniche di Puglia e Basilicata si toccheranno punte di 42 gradi, in Campania 38 gradi come a Napoli.

CONTINUA A LEGGERE QUI