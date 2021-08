Millequattocento chilometri di rete autostradale vigilati dal Tutor, che oggi è attivo su 144 tratte, le ultime dieci sono state aggiunte a giugno.

Sorvegliate speciali le dorsali d’Italia, la A1 Milano-Napoli e la A14 Adriatica. Entrambe quest’anno interessate da molti cantieri (la concentrazione maggiore resta però in Liguria). Controllate anche A4, A5, A7, A8, A10, A13, A16, A23, A26 e A28. Il Sicve-PM era entrato in funzione in via sperimentale il 27 luglio 2018 su 22 tratte, dopo una lunga battaglia legale sul brevetto del modello precedente (approdata per la terza volta in Cassazione). Oggi quel numero è moltiplicato per sette.

Con questo schema la polizia stradale si prepara ad affrontare le giornate dell’esodo. Domani, sabato 7 agosto, come ricorda il calendario del piano estivo di Viabilità Italia, è previsto traffico da bollino nero in mattinata, nel pomeriggio da bollino rosso. Le altre giornate critiche del mese sono i fine settimana del 13, 20 e 27, tutti classificati con un bollino rosso (quindi movimenti intensi, con possibili criticità).

