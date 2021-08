Meteo, temporali, grandine, caldo africano. Le previsioni del tempo

Si proseguierà ancora così, come ormai da settimane: ondate di caldo e temporali. In realtà, nel corso di venerdì 6 agosto, l’Italia – segnala ilMeteo.it nelle sue previsioni del tempo – si appresta a vivere una breve illusione di estate piacevole: il tempo infatti migliorerà definitivamente sulle regioni settentrionali, sotto la spinta di venti più freschi e asciutti di Maestrale, che porteranno un po’ di refrigerio sulle regioni meridionali. Ma nel weekend il tempo peggiorerà nuovamente, prima di un’ennesima ondata di caldo africano.

Per gli esperti, sabato 7 agosto l’Italia sarà ancora una volta spaccata in due: “Un fronte temporalesco farà irruzione sulle regioni settentrionali e andrà ad interagire con il caldo umido preesistente nei bassi strati dell’atmosfera. Lo scontro tra masse d’aria diverse potrebbe provocare fenomeni localmente anche molto intensi con nubifragi e grandinate in particolare sull’arco alpino e le vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia“. Per ilmeteo.it. poche novità invece sul resto del Paese “grazie allo scudo protettivo offerto dall’anticiclone che garantirà ancora tanto sole e caldo ben sopra le medie stagionali, con punte superiori ai 40 gradi sulle regioni meridionali”.

