Serie B | Slitta ancora la decisione finale sul caso Chievo

Era attesa per questo pomeriggio la decisione del Tar del Lazio in merito al ricorso presentato dal Chievo Verona in merito all’esclusione, sancita dalla Co.Vi.So.C. e confermata dalla Figc, dal prossimo campionato di serie B. Esclusione che comporterebbe, in automatico, la riammissione del Cosenza tra i cadetti. Il Tribunale Amministrativo si è, però, riservato di dare una risposta entro domani mattina. Restano, quindi, con il fiato sospeso i tifosi della due società che ancora non sanno a quale campionato parteciperanno. Il tutto quando all’inzio del torneo di serie B mancano meno di tre settimane.