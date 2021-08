“È in corso un potente attacco hacker al Ced regionale. I sistemi sono tutti disattivati, compresi tutti quelli del portale Salute Lazio e della rete vaccinale”. A rendere noto l’attacco informatico che nelle ultime ore ha “bucato” i sistemi di sicurezza regionale è l’Unità di Crisi Covid-19. Subito è scattato l’allarme, intanto il sistema delle prenotazioni dei vaccini è in tilt. Potrebbe trattarsi di un’azione dimostrativa da parte di hacker legati al movimento No-Vax, al momento tutte le piste sembrerebbero aperte.

“Sono in corso tutte le operazioni di difesa e di verifica per evitare il protrarsi dei disservizi. Le operazioni relative alla vaccinazioni – fanno sapere dall’Unità di crisi – potranno subire dei rallentamenti. Ci scusiamo per il disagio indipendente dalla nostra volontà”.

