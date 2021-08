Estate di fuoco in Calabria, almeno 100 incendi solo nella giornata odierna

E’ un primo agosto che segna il massimo spiegamento aereo sulla Calabria sul fronte del contrasto agli incendi. A metà giornata la sala operativa di Calabria Verde informa che sono quasi un centinaio i fronti di fuoco su cui lavorano dall’alto in questa prima domenica del mese 4 Canadair, un Ericsson, un elicottero dell’Esercito e 4 regionali.

Alle 15 erano 76 le squadre impegnate nelle operazioni di spegnimento di cui 45 quelle di Calabria Verde (compresi volontari ed associazioni convenzionate) e 31 dei Vigili del fuoco. Gli interventi registrati nel rapporto domenicale fino a quell’ora hanno segnato 98 incendi di cui 37 eventi chiusi con l’estinzione completa.

A preoccupare sono anche le previsioni meteorologiche. Già da un paio di settimane le forti ondate di afa spesso miste a forte vento favoriscono la diffusione delle fiamme. Situazione che non sembra migliorare per i prossimi tre giorni e che tiene sempre in stato di allerta la struttura regionale diretta dal commissario straordinario Giuseppe Oliva.

E’ vero che nella vicina Sicilia l’exploit del fuoco fuori controllo ha avuto bisogno di un intervento eccezionale da parte del Governo; ma anche la nostra regione considerando la vasta estensione e la variegata orografia calabrese necessita della massima collaborazione da parte degli organi preposti in loco e della medesima sensibilità di quelli centrali. All’inizio di un mese da bollino rosso continuato il patrimonio boschivo calabrese non può consentire alcun calo di concentrazione.