Esodo estivo, code anche in Calabria: un’ora di attesa a Villa

Proseguono gli spostamenti di media e lunga percorrenza in direzione delle principali località turistiche del Paese. In questo weekend di esodo la circolazione è stata molto intensa sui circa 32mila chilometri di rete stradale e autostradale gestiti da Anas (Gruppo FS Italiane) e caratterizzata in parte da maltempo in alcune regioni del Nord e dalle prime grandi partenze di fine luglio e inizio agosto, soprattutto in direzione delle principali località di mare. Il viaggio in auto dei vacanzieri ha interessato in particolare le arterie in direzione Sud, lungo la A2 che attraversa Campania, Basilicata e Calabria fino agli imbarchi per la Sicilia a Villa San Giovanni, dove, nel primo pomeriggio di ieri e di oggi, sono stati registrati 60 minuti di attesa; sempre in Calabria sulle statali 106 Jonica, 18 Tirrena Inferiore e sul Raccordo autostradale di Reggio Calabria.

In serata è previsto un incremento del traffico sull’intera rete stradale, per i rientri dal fine settimana verso i grandi centri urbani. “Si ricorda che prosegue il divieto di transito dei mezzi pesanti fino alle 22.00 di oggi – spiega Anas – Per agevolare gli spostamenti estivi, Anas ha rimosso 435 cantieri sulla rete stradale e autostradale”.