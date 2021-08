CORONAVIRUS ITALIA | Contagi in lieve calo, cinque morti

Complessivamente dall’inizio dell’epidemia in Italia si è riscontrata la positività di 4.350.028 persone, + 5.321 (ieri + 6.513). Le persone attualmente positive sono 91.350, + 4.065 (ieri + 4.323), i dimessi/guariti sono 4.135.930, + 1.250 (ieri + 2.170), i morti sono 128.068, + 5 (ieri + 16), i ricoverati con sintomi sono 1.954, + 103 (ieri + 39), in terapia intensiva ci sono 230 pazienti, + 16 (ieri + 13). I nuovi ingressi in terapia intensiva sono 22 (ieri + 25). Sono stati processati 167.761 tamponi (ieri 264.860): di conseguenza il rapporto nuovi positivi-tamponi è oggi del 3,2% (ieri 2,5%). Per quanto riguarda le regioni, Lazio + 716, Toscana + 702, Emilia Romagna + 606, Lombardia + 522, Veneto + 583.

