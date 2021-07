Zona gialla, le regole: dai ristoranti alle mascherine al Green Pass: cosa si può fare

Il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro ieri (venerdì 30 luglio) nel commentare i dati del monitoraggio settimanale (qui i dati regione per regione di Rt, incidenza, ricoveri e terapie intensive) è stato molto netto: “Il colore dell’Italia comincia a scurirsi”. Già e dal bianco rischia di virare in molte regioni verso il giallo entro la fine di agosto. Incrociando i dati di incidenza settimanale, tasso di ocupazione dei posti letto nei reparti Covid e nelle terapie intensive – e tenendo conto che la contagiosissima variante Delta è ormai al 95% -, Sardegna, Sicilia e Lazio sono le regioni attualmente più a rischio. Mai come oggi quindi è utile ricordare i nuovi criteri (qui il Pdf del Decreto Covid del 23 luglio) che determinano l’assegnazione delle regioni in zona bianca e gialla e soprattutto le restrizioni che torneranno ad entrare in vigore nelle regioni che dovessero passare in zona gialla.

