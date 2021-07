È allarme per i prodotti alimentari contaminati da ossido di etilene, il fumigante cancerogeno e genotossico contenuto nei prodotti a base di farine vegetali. Sono ormai centinaia in tutta Europa gli alimenti ritirati dagli scaffali contenenti il pericoloso pesticida. Tracce di ossido di etilene sono state inizialmente trovate in prodotti contenenti farina di sesamo, additivo E410 e farina di semi di carrube. L’allerta ricade su yogurt, gelati, salse, condimenti, creme e prodotti a base vegetale, come carne veg e tofu. Nello specifico ecco tutti i prodotti segnalati al 30 luglio 2021 dal ministero della Salute oggetto di richiamo dagli scaffali:

– Pam & PANORAMA – BURGER VEG. C/SEMI DI QUINOA

– Pam & PANORAMA – COTOLETTE VEG. SURG. BIO

– DESPAR VEGGIE – MINIBURGER MIGLIO E CAROTE BIO FRESCO

– DESPAR VEGGIE – MINIBURGER QUINOA E ZUCCHINE FRESCO

– VIVI VERDE – COTOLETTE DI TOFU FRESCO BIO

– DESPAR VEGGIE – BURGER CLASSICO BIO FRESCO

– AMARSI E PIACERSI – MINIBURGER CAROTE E QUINOA

– AMARSI E PIACERSI – BURGER SPINACI E TOFU

– Martini Food Service – Crema vegetale bivalente Gold

– Master Martini – Bravo Crem da cucina

– Master Martini – Bravo Crem da cucina

– Carrefour – Crema da cucina vegetale

– Master Martini – Gioia per preparazioni di cucina

– OraSì – OraSi’ Soia Cacao

– OraSì – OraSi’ Castagna

– OraSì – OraSi’ Soia da cucina

– Martini Food Service – Crema vegetale bivalente

– OraSì – OraSi’ Noce

– OraSì – OraSi’ Nocciola

– Martini Food Service – Crema vegetale per preparazioni di cucina

– Martini Food Sevice – Crema vegetale per preparazioni di cucina

– Martini Food Service – Crema vegetale per preparazioni di cucina

– Martini Food Service – Crema vegetale per preparazioni di cucina

– Qualità Più – Bianca gourmet

– Martini Food Service – Crema vegetale bivalente

– Martini Food Service – Crema vegetale per preparazioni di cucina

– Bene sì COOP – Crema vegetale da cucina UHT

– Per la stessa ragione i supermercati Unes ed Esselunga e il discount Penny Market hanno il richiamo precauzionale di lotti di Yogurt di diverse marche, contenenti farina di semi di carruba:

– Yogurt magro tè verde e zenzero Mila in confezioni da 2×125 grammi, con le date di scadenza 01/08/2021, 17/08/2021 e 25/08/2021.

– Yogurt magro Esselunga Equilibrio gusti misti con frutta in pezzi in confezione da 8×125 grammi con le date di scadenza 02/08/2021, 08/08/2021 e 15/08/2021.

– Yogurt magro Esselunga Esquilibrio alla fragola in confezione da 2×125 grammi con le date di scadenza 04/08/2021 e 12/08/2021.

– Yogurt intero al pistacchio con granella di nocciola Bontanova in confezioni da 150 grammi, con le date di scadenza 31/08/2021 e 06/09/2021.

– Tutti gli Yogurt richiamati sono stati prodotti da Latte Montagna Alto Adige Soc. Agr. Coop., nello stabilimento di Bolzano, nell’omonima provincia autonoma (marchio di identificazione IT 41 7 CE).

Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, evidenzia che sono stati richiamati anche per ragioni precauzionali tutti i sostituti della panna da cucina a marchio Qualità Più, Martini Food Service e Master Martini, sono stati prodotti dall’azienda Unigrà Srl, nello stabilimento di via Gardizza 9/B a Conselice, in provincia di Ravenna. Non essendo possibile stabilire un livello di esposizione sicuro per i consumatori, esiste un potenziale rischio per la salute umana. Di conseguenza, è necessario richiamare e ritirare tutti i prodotti che contengono l’additivo contaminato dal mercato europeo, anche se in piccole quantità. La decisione del ministero della Salute è stata presa con l’intento di tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini ed è stata accolta con favore dall’associazione “Sportello dei Diritti”.