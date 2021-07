CORONAVIRUS ITALIA | Oggi 6.513 nuovi contagi e 16 decessi

Roma, 31 luglio 2021 – Scendono leggermente i contagi Covid nel bollettino di oggi, diffuso dal ministero della Salute, sulla situazione Covid in Italia. Ma, visto l’andamento della curva epidemica e la risalita di diversi indicatori, alcune regioni, come Sicilia, Sardegna e Lazio, sono a rischio zona gialla, anche se al momento le terapie intensive restano sotto la soglia d’allarme in tutto il Paese.

Il bollettino. I nuovi positivi sono 6.513 (ieri 6.619) a fronte di 264.860, circa 13mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività scende al 2,4% dal 2,7 di ventiquattro ore fa. Nelle ultime 24 ore si registrano 16 nuovi decessi (ieri erano 18) per un totale di 128.063 vittime da inizio emergenza. In crescita i ricoveri ma in maniera inferiore rispetto a ieri: +39 i ricoveri nei reparti ordinari; le persone ricoverate in terapia intensiva sono al momento 214, +13 su ieri.

