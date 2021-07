Previsioni meteo, oggi caldo alle stelle. Ma attenzione ai temporali

Le previsioni meteo di domani, venerdì 30 luglio, confermano l’arrivo di una giornata caratterizzata da un’ondata di caldo intenso (la più potente di quest’estate), che proseguirà anche durante il weekend. Ciononostante non mancherà anche qualche importante minaccia temporalesca, favorita dalla ricomparsa di infiltrazioni instabili a partire dai settori alpini.

Partendo proprio da quest’ultima notazione, il team de iLMeteo.it scrive che venerdì l’ingresso di alcuni spifferi di aria più fresca provenienti dall’Atlantico “tornerà ad elevare il rischio di temporali sulle regioni alpine e prealpine”, in particolare “nelle ore più calde pomeridiane”. A causa della grande calura e degli alti tassi di umidità, le forze in gioco daranno vita ad acquazzoni a tratti violenti e imprevedibili, che dai rilievi si spingeranno fino alle pianure adiacenti, specie in Piemonte e Lombardia. In ogni caso, specificano i meteorologi, le precipitazioni dovrebbero esaurirsi quasi completamente entro sera.

Sul resto dell’Italia l’alta pressione africana dominerà la scena senza problemi, distribuendo generosi spazi soleggiati e temperature in costante crescita. I termometri saranno particolarmente bollenti al Sud, con valori spesso prossimi ai 40 gradi, se non addirittura superiori nelle zone interne della Sicilia. D’altra parte l’escalation termica non risparmierà nemmeno il Centro-Nord, “dove la colonnina di mercurio è destinata a toccare i 36-37 gradi in Emilia e i 34-36 gradi nella aree più interne della Toscana e del Lazio”, si legge sempre sul sito de iLMeteo.it.

