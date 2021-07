La denuncia dell’Usb Vigili del fuoco Catanzaro “Senza mezzi e senza acqua”

In questa calda estate 2021, caratterizzata da temperature record e numerosi incendi boschivi su tutto il territorio regionale, l’Usb Vigili del fuoco di Catanzaro lamenta le situazioni poco gratificanti in cui il corpo si trova a lavorare. Tra le criticità contestate quelle relative a “mezzi maltenuti e rattoppati, spesso solo “figurativi”: mezzi non attrezzati per il servizio da svolgere come avvenuto alla Vigilanza presso la fiera di Lamezia” ma anche “cumuli di rifiuti speciali abbandonati nella centrale di Catanzaro, vigili senza indumenti protettivi; “il centro non li manda” dice il dirigente Cuzzocrea. Il non plus ultra, vigili lasciati a morir di sete! mezzo litro di acqua a pranzo, punto!”

“Quanto successo in Sardegna, potrebbe accadere ovunque – sottolinea l’Usb – a Catanzaro abbiamo un esercito di vigili innamorati del proprio lavoro ma mortificati da una “dirigenza” che non vogliamo neanche descrivere; ed osteggiati anche da qualche zelante sindacalista (con rispetto per il termine)! Dal Capo Dipartimento, Capo del Corpo, Prefetto CZ…tutto tace!”