Serie C | Colpo Catanzaro, ecco Federico Vazquez

Colpo in attacco del Catanzaro che si assicura con un contratto biennale le prestazioni della punta centrale argentina Federico Vazquez. L’attaccante ventottenne di San Martin arriva a titolo definitivo dalla Virtus Francavilla, formazione nella quale ha disputato le ultime due stagioni con un complessivo di 48 presenze, 14 reti e 2 assist. Cresciuto nella formazione argentina del Vélez, Vazquez ha iniziato la sua carriera in Italia mettendosi il luce nel Troina in serie D, diventando capocannoniere del girone con uno score di 20 marcature in 29 gare. Poi l’esordio nei professionisti con la maglia del Siracusa (8 reti in 27 presenze) prima di approdare in Puglia. L’attaccante ha raggiunto il ritiro di Moccone ed è già a disposizione del tecnico Antonio Calabro.