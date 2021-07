Incendi, Calabria tra le più colpite. Da metà giugno quasi 3mila interventi

La Calabria si conferma una delle regioni più colpite dal fenomeno degli incendi in questa calda estate 2021 che non da tregua al tutto il Paese. Dalla metà di giugno sono stati oltre 29mila gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di vegetazione in genere. Nello stesso periodo dello scorso anno gli incendi erano stati quasi 13mila in meno. La flotta aerea del Corpo nazionale, composta da 15 Canadair e 8 elicotteri impegnati per l’antincendio boschivo, ha svolto finora 891 missioni, 3.856 ore di volo con 20.891 lanci di sostanze estinguenti. Le regioni in assoluto più colpite sono Puglia con 7.169 interventi in Puglia, Sicilia con 6.790 in Sicilia e Calabria con 2.964.