Zona gialla: braccio di ferro sui parametri. Le regioni a rischio se cambiano i criteri

Roma, 20 luglio 2021- Con le regole che vuole Speranza potrebbe rischiare di passare in zona gialla la Toscana, oggi al 4% di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive. Nei piani del ministro della Salute, il cambio di colore dovrebbe infatti scattare al 5% (e al 10% per i reparti ordinari). La Regione governata da Giani, nel report aggiornato a ieri di Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali), è quella che ha il numero più alto di posti letto occupati in area criticai. Al 3% si posizionano Calabria, Sicilia, Lazio. Al 2% – che è la media nazionale – Lombardia, Emilia Romagna, Liguria, Puglia, Campania e Sardegna. Abruzzo, Marche, Umbria e Veneto sono all’1% di occupazione. Mentre restano a zero le province autonome di Bolzano e Trento, Valle d’Aosta, Friuli, Piemonte, Basilicata e Molise.

Il braccio di ferro

Ma sulle soglie di passaggio in queste ore è scontro tra governatori e ministro. La Lombardia si fa portavoce per chiedere la revisione dei numeri, da alzare rispettivamente al 15 e al 20%. L’assessore Letizia Moratti ha fatto sapere che questa sarà la richiesta in conferenza stato regioni, già condivisa con Emilia Romagna e Piemonte.

CONTINUA A LEGGERE QUI