Volley, ecco il calendario di Superlega. Per la Tonno Callipo esordio a Taranto

Esordio a Taranto il 10 ottobre, prima casalinga il 17 contro Trento. La Lega Pallavolo Italiana oggi pomeriggio con un video sui canali social ha pubblicato ufficialmente i calendari della stagione 2021-2022 che terminerà il prossimo 20 marzo 2022. Per la nona volta in 15 anni di Serie A1 la Tonno Callipo esordirà in trasferta nel torneo di Superlega, stavolta, il 10 ottobre, sul campo della neopromossa Taranto in quello che si preannuncia un entusiasmante derby del Sud. La nuova Tonno Callipo, dalla marcata impronta brasiliana, si prepara a dare battaglia nel suo 15° torneo nell’olimpo del volley, cercando di confermare e chissà migliorare il sorprendente risultato prestigioso della passata stagione culminata con uno storico quinto posto.

Il percorso che attende la truppa guidata da coach Valerio Baldovin si articolerà in 24 gare di regular season di cui 12 trasferte in lungo e in largo per la penisola, con ben 5 turni infrasettimanali e 3 festivi (nel primo dell’8 dicembre la Callipo risposerà).

CALENDARIO

1a Giornata (Andata: 10-10-2021 | Ritorno: 26-12-2021): Prisma Taranto – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

2° Giornata (Andata: 17-10-2021 | Ritorno: 29-12-2020): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Itas Trentino

3° Giornata (Andata: 31-10-2020 | Ritorno: 6-01-2022): Leo Shoes Modena -Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

4° Giornata (Andata: 3-11-2021 | Ritorno: 9-01-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Powervolley Milano

5° Giornata (Andata: 7-11-2021 | Ritorno: 16-01-2022): Top Volley Cisterna – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

6° Giornata (Andata: 14-11-2021 | Ritorno: 30-01-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Consar Ravenna

7° Giornata (Andata: 21-11-2021 | Ritorno: 6-02-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Lube Civitanova

8° Giornata (Andata: 24-11-2021 | Ritorno: 13-02-2022): New Volley Verona – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

9° Giornata (Andata: 28-11-2021 | Ritorno: 20-02-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Vero Volley Monza

10° Giornata (Andata: 5-12-2021 | Ritorno: 27-02-2022): Sir Safety Perugia-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

11° Giornata (Andata: 8-12-2021 | Ritorno: 6-03-2022): RIPOSO

12° Giornata (Andata: 12-12-2021 | Ritorno: 13-03-2022): Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Kioene Padova

13° Giornata (Andata: 19-12-2021| Ritorno: 20-03-2022): Gas Sales Piacenza -Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia