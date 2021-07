Comandante interregionale Carabinieri visita compagnia di Palmi

Questa mattina, il Generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, organo di alta direzione territoriale dell’Arma di Calabria e Sicilia, si è recato in visita alla Compagnia di Palmi. Accolto dal Comandante Provinciale, dal Comandante del Gruppo di Gioia Tauro e dal Comandante della Compagnia di Palmi, l’Ufficiale Generale ha voluto rivolgere, nel rispetto delle prescrizioni in tema di Covid 19, un indirizzo di saluto a una limitata rappresentanza dei Carabinieri della Compagnia di Palmi. Il Generale Cavallo ha salutato i militari presenti ricordando loro i valori etici e morali che devono guidare l’azione del Carabiniere, nonché l’importanza della quotidiana azione svolta dalle Stazioni presenti sul territorio, fondamentali per la raccolta informativa ed il contatto con i cittadini.

Il Comandante Interregionale si è recato anche a Seminara, ove ha visitato sia l’attuale caserma che la struttura destinata ad ospitare la nuova sede.