Covid variante Delta, il mondo trema per la quarta ondata

La variante Delta sta facendo impennare i casi di Covid-19 in tutta Europa e nel resto del mondo. La Gran Bretagna festeggia oggi il “Freedom day” (giorno della libertà dalle restrizioni anti-Covid, cioè stop mascherine, ok discoteche, bar e ristoranti, pub), nonostante gli ultimi dati parlino di 39.950 nuovi e 19 decessi. “Se non ora quando?”, ha difeso la scelta il primo ministro britannico Boris Johnson (In isolamento per un contatto con un ministro positivo). Ma secondo un sondaggio di YouGov per il Times, citato dal Guardian, la metà dei suoi connazionali si dice ‘preoccupata’ dalle riaperture, con la variante in agguato.

Invece il resto d’Europa spinge per tornare a nuove restrizioni per frenare l’avanzata delle infezioni, che mettono a forte rischio la stagione turistica, vitale per l’economia di molti Paesi. Tornano i coprifuoco, come nel caso della Catalogna, seguita dalla Grecia con l’isola greca di Mykonos. La Francia stringe sugli ingressi di visitatori da sei Paesi dell’Unione europea, e sta per approvare l’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e l’estensione del pass sanitario a molte attività come bar e ristoranti oltre che ai trasporti in treno e aereo. Mentre sembra limitata la crescita dei contagi in Germania, in Spagna è boom con la variante Delta già il 43% dei nuovi casi ( a Valencia o nelle Isole Baleari supera l’80%).