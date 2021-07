Tropea, quante sigarette per terra! Il sindaco: “Fumatori considerano la piazza un posacenere”

Il Corpo Volontari del Principato di Tropea in azione per raccogliere tutti i mozziconi di sigaretta che, in modo a dir poco incivile, vengono gettati per terra. Quella che si vede nella foto, pubblicata dal sindaco di Tropea Giovanni Macrì, “è solo una parte delle cicche raccolte su Piazza Vittorio Veneto”.

“L’operazione – spiega il primo cittadino – viene svolta ogni sabato e domenica dai volontari che ringraziano per il lavoro che ci viene offerto dai fumatori che considerano la piazza il loro posacenere“.