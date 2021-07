Elezioni in Calabria, quando si vota? Spirlì pensa al 10 e all’11 ottobre

Il clima in Calabria è quello di una campagna elettorale già avviata da tempo, anche se ancora non si conoscono tutti gli attori in campo e, per il momento, neanche la data in cui i calabresi si recheranno alle urne. Il Governo ha individuato – dopo che causa Covid era saltato il giorno di San Valentino – una finestra temporale in autunno, più precisamente tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Adesso la decisione spetta al presidente facente funzioni della Regione Nino Spirlì che, oltre a sembrare di voler portare avanti la sua presidenza il più possibile, è anche candidato vice presidente nella coalizione di centrodestra.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta del Sud sembra che lo stesso Spirlì sia indirizzato per la data del 10 e dell’11 ottobre. L’ultima data utile, insomma. La decisione potrebbe essere apprezzata dal Governo che sembra voler indire le elezioni Amministrative – ci sono anche diversi comuni calabresi al voto – proprio per quel giorno.