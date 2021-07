Vibo Marina, quattro famiglie con bambini senz’acqua da lunedì: “Sembra il terzo mondo”

Un intero palazzo nei pressi della delegazione comunale, da quasi una settimana, senz’acqua. Accade anche questo a Vibo Marina, dove quattro famiglie da lunedì scorso si trovano senza un filo di acqua che esce dai rubinetti, nonostante la presenza di figli minori – un bambino di 12 anni ma anche un bimbo di appena un anno – e nonostante il grande caldo degli ultimi giorni. A denunciarlo a Zoom24 è una delle residenti, che spiega: “Siamo all’esasperazione, siamo quattro famiglie completamente senz’acqua. Siamo costretti ad andare e venire dalla fontanella per prendere l’acqua, a lavarci con le bottiglie“.

E mentre, per un puro caso, al danno si aggiunge la beffa – “in settimana sono anche venuti a prendere il numero del contatore dell’acqua” – la signora ci informa di essere in contatto con due consiglieri comunali ma “non si sta risolvendo niente”. Le hanno detto qual è il problema? “Prima ci dicono che è una rottura, poi che ce n’è un’altra… intanto ci sono persone che annaffiano le piante. Io non riesco a capire”. “Nessuno è venuto ad aiutarci, nessuno – conclude – anche magari con i Vigili del fuoco per riempire la nostra cisterna: non chiediamo altro che un po’ d’acqua che è un nostro diritto, sembra di essere arrivati nel terzo mondo“.