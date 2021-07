CORONAVIRUS CALABRIA | Pochi contagi (+16) e nessun morto: 375 i guariti

Sono solo 16 i nuovi positivi al Coronavirus in Calabria nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 2.026 tamponi processati. Nella giornata di ieri, con un numero simile di test (2.053), erano stati 48. I nuovi casi si trovano: Catanzaro (+3), Cosenza (+6), Crotone (+4), Reggio Calabria (0), Vibo Valentia (+3). I guariti sono invece 375, con gli attualmente positivi che scendono così a quota 2.075.

Ricoveri e decessi.

Rimangono 3 i pazienti in Terapia intensiva – 2 a Cosenza e 1 a Catanzaro – mentre aumentano di un’unità (oggi 46) i ricoveri nei reparti Covid. Non si registrano, infine, nuovi decessi.

Sul territorio i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 34 (6 in reparto, 1 in terapia intensiva, 27 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10220 (10076 guariti, 144 deceduti);

– Cosenza: CASI ATTIVI 1638 (28 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1608 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 21550 (20991 guariti, 559 deceduti);

– Crotone: CASI ATTIVI 51 (1 in reparto, 0 in terapia intensiva, 50 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6549 (6448 guariti, 101 deceduti);

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 170 (10 in reparto, 1 in terapia intensiva, 159 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22935 (22599 guariti, 336 deceduti);

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 14 (2 in reparto, 0 in terapia intensiva, 12 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5558 (5466 guariti, 92 deceduti).