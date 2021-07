Vaccini, Fondazione Gimbe: in Calabria ciclo completo per 32,3% popolazione

Pubblicati i dati del monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe. La Calabria ha registrato un netto miglioramento in termini della diminuzione dei nuovi casi contagio, scesi a 140 ogni 100 mila abitanti, ossia del 44.8% rispetto alla settimana precedente.

Numeri importanti, ai quali si sommano le ben più attese percentuali sul numero di vaccinati. Ammonta al 32.3% il totale dei calabresi che ha completato il ciclo vaccinale, mentre il 23% ha ricevuto almeno la prima dose. Nella popolazione over 60, c’è ancora il 19.4% di non vaccinati, ossia di coloro i quali non hanno ricevuto ancora neppure la prima dose.

Il 77.3% degli over 80 ha ultimato il ciclo vaccinale, mentre il 5% attualmente è in attesa della seconda dose. Per quanto riguarda gli over 70, il 60.8% ha ultimato la vaccinazione mentre il 23% ha ricevuto la prima dose. Negli over 60, invece, il 48,9% ha ricevuto entrambe le dosi, mentre il 28.5% solo la prima.