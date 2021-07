Italia-Spagna, tragedia dopo i festeggiamenti: 19enne muore in incidente stradale

Mezzanotte e dintorni. Jorginho imbuca il rigore che porta l’Italia in finale e in tutt’Italia esplode la festa per una notte magica. Anzi stramagica. Clacson, tricolori al vento da Bolzano alla Sicilia. La favola continua e sembra che anche l’Etna voglia partecipare alla festa. Proprio a mezzanotte e dintorni il vulcano riprende la sua attività esplosiva e i social impazziscono.

Purtroppo la gioia si mescola anche alla tristezza per una tragedia accaduta in Sardegna, a Sassari. Erano circa le 2 di mercoledì mattina quando a seguito di un tragico incidente stradale ha perso la vita un giovane di 19 anni, Alessio Murgia. Il ragazzo era in auto con altre tre amici quando la vettura – condotta da uno degli amici di Alessio – si è schiantata per cause in corso di accertamento contro alcune auto in sosta lungo corso Margherita di Savoia nel centro della città I giovani stavano rientrando a casa dopo i festeggiamenti per la vittoria della nazionale contro la Spagna.

