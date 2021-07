Vibo, Francesco Antonio Fusca nuovo commissario provinciale dell’Udc

Francesco Antonio Fusca è il nuovo commissario provinciale dell’Udc di Vibo Valentia. “Accolgo con enorme piacere la notizia della nomina e ringrazio il presidente nazionale dell’Udc, Sen. Antonio De Poli e il consigliere regionale On. Giuseppe Graziano. Sarò al fianco – afferma il diretto interessato – dei candidati al consiglio regionale della Calabria per l’area centrale, nella convinzione che raccoglieranno i frutti del loro costante impegno per questa competizione elettorale che tutti insieme ci apprestiamo a vivere con entusiasmo e grinta. L’Udc attraverso la sua nuova classe dirigente vuole fare rinascere un’etica che metta al centro la famiglia ed i suoi valori. Da quest’ultima si apprendono i valori della gratuità, della generosità e della solidarietà”.

Da qui le conclusioni: “Sono convinto che insieme costruiremo una nuova prospettiva per la Calabria e che dal risultato tracceremo il percorso per affrontare le prossime elezioni sia provinciali che amministrative, nella certezza che il nostro territorio meriti una valida alternativa all’attuale classe politica”.