CORONAVIRUS CALABRIA | Altri 24 positivi (ieri 56), 2 i morti

Sono 24 (di cui 8 migranti) i nuovi positivi al Coronavirus in Calabria nelle ultime ventiquattro ore, a fronte di 1.791 tamponi effettuati e un tasso di positività, quindi, dell’1.34%. Ieri erano stati 56 con 2.016 tamponi (e un tasso di positività del 2,78%). I nuovi casi si trovano: Catanzaro (+0), Cosenza (+7), Reggio Calabria (+6), Crotone (+3), Vibo Valentia (0). I guariti sono 251, con gli attualmente positivi scesi così a quota 3.151 (per rendere l’idea: un mese fa, il 4 giugno, erano 9.105).

Ricoveri e decessi.

Rimangono stabili, a 6 ricoveri, i pazienti in Terapia intensiva (4 a Cosenza, 1 a Catanzaro e 1 a Reggio). Scendono invece a 51 (-3) i ricoveri nei reparti Covid. Registrati poi altri due decessi (ieri 0) – nel Cosentino e nel Reggino – che portano il totale da inizio pandemia a 1.230.

Sul territorio i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: CASI ATTIVI 89 (12 in reparto, 1 in terapia intensiva, 76 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 10169 (10025 guariti, 144 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 2609 (18 in reparto, 4 in terapia intensiva, 2587 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 20487 (19930 guariti, 557 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 57 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 53 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 6518 (6417 guariti, 101 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 202 (13 in reparto, 1 in terapia intensiva, 188 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 22894 (22558 guariti, 336 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 42 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 38 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 5521 (5429 guariti, 92 deceduti).