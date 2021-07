Vibo-San Gregorio d’Ippona, strada piena di spazzatura: i “lordazzi” colpiscono ancora (VIDEO)

L’inciviltà sembra farla ancora da padrone nella strada di collegamento tra i comuni di Vibo Valentia e San Gregorio d’Ippona. Risale infatti al 22 febbraio scorso l’iniziativa congiunta delle due Amministrazioni comunali che, in collaborazione ed in supporto all’Anas, hanno provveduto a bonificare dai rifiuti la SS182. Nell’occasione era anche stato lanciato un appello. “Si invitano i cosiddetti ‘lordazzi’ – avevano scritto in una nota il sindaco di Vibo Maria Limardo e quello di San Gregorio Pasquale Farfaglia – a utilizzare i più civili e corretti metodi di smaltimento dei rifiuti adeguandosi alla quasi totalità dei cittadini delle due comunità, evitando di mettere in pericolo la salute degli abitanti e il decoro del paesaggio”.

Niente da fare, purtroppo. Pochi mesi dopo, in estate e con i turisti alle porte, la strada è nuovamente piena di rifiuti. Il problema, in una strada percorribile essenzialmente solo in macchina, è l’inciviltà di tutti coloro che pensano sia normale abbandonare la spazzatura dal finestrino dell’auto. Creando non solo problemi di igiene e di decoro ma, anche, di sicurezza stradale. Nella giornata di ieri (come si vede nel video, ndr), ad esempio, una busta di rifiuti in mezzo alla carreggiata ha creato non pochi pericoli per gli automobilisti. Il dato che non si può ignorare è che la soluzione, al di là delle doverose azioni di politica e Anas, passa necessariamente dall’attenzione (e dalla redenzione) di tutti i cittadini ancora restii a fare la raccolta differenziata e a smaltire correttamente la spazzatura che producono.